حروف الجر يشعل جوجل والحسيني يثير الجدل

أشعل برنامج "حروف الجر"، محركات البحث في الآونة الآخيرة، وأصبح محل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور المترجمة رولا عادل في حروف الجر، كضيفة على "نجوم إف إم".

واستضاف برنامج حروف الجر، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، يوم الأحد الماضي 11 يونيو، المترجمة رولا عادل.

فكرة برنامج حروف الجر

يقوم برنامج حروف الجر على فكرة استضافة الشخصيات العامة في المجتمع وإجراء حوار معهم يكون مبنيًا علي حروف الجر، حيث يبدأ كل سؤال بحرف من حروف الجر مثل: من.. في.. إلى.. بصوت يوسف الحسيني.

مواعيد عرض حروف الجر

ويعرض برنامج عرض حروف الجر، يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصرًا إلى الخامسة مساءً، على إذاعة نجوم إف إم.

ويقدم يوسف الحسيني برنامج "حروف الجر" يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصرًا إلى الخامسة مساءً.

يوسف الحسيني

ولد يوسف يوسف مصطفى محمد الحسيني، في 20 فبراير 1975، في القاهرة، حصل على بكالوريوس الاقتصاد عام 1997 ثم ديبلومة الاقتصاد وماچستير الاقتصاد الدولي من جامعة چونز هوپكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، قام بالتدريس في الجامعة ثم عمل كمذيع في القناة الفضائية المصرية منذ عام 1998 ولمدة 9 سنوات قدم خلالها العديد من البرامج منها “كل يوم كتاب” و “مقال الأسبوع”.

أدى الإعلامي يوسف الحسيني اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب، في 12 يناير 2021، وذلك بعد فوزه في الإنتخابات وحصوله على مقعد في البرلمان عن «القائمة الوطنية من أجل مصر».

مسيرة الحسيني الإعلامية

عمل يوسف الحسيني بالعديد من القنوات التلفزيونية المصرية والعربية، ثم عمل في قناة المحور ثم قناة بيئتي المملوكة لجامعة الدول العربية التي قدم برنامجها الرئيسي ”توازن” ثم قناة “الساعة” والتي قدم برنامجها الصباحي ”صباح الكل” ثم برنامج العرض الصحفي اليومي ”حبر على ورق” ثم برنامجها المسائي اليومي ”ساعة بساعة” حتى انضم الي قناة «أون تي في» ليقدم “رمضان بلدنا” في 2011 ثم برنامجها الصباحي «صباح أون» ثم البرنامج السياسي الرئيسي «السادة المحترمون» ثم برنامج «بتوقيت القاهرة».

كتب مقالات لصحف ومجلات مصرية وعربية مثل روزا اليوسف، اليوم السابع، الصباح، عين، الوطن، السفير تحت عنوان «دبوس» «شاردة واردة» «في اللغة والسياسة» «فَكِّر»