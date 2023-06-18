تجار السموم يخترقون القانون والأمن يلاحقهم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة، حملات أمنية مشددة للحفاظ على الأمن،وحماية المواطنين من تجار السموم، وقد تصدت قوات الأمن للعديد من أعمال البلطجة والقبض على تجار المخدرات بقيادة مدير أمن القاهرة، لذلك سوف نتناول جهود قوات الأمن خلال 24 ساعة خلال.

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تجار الكيف فى قبضة الأمن بمدينة بدر

نجحت قوات أمن القاهرة من ضبط على (4 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة "قيادة أحدهم"بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – عدد 4هواتف محمولة)..وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

المتهمين

حملة أمنية بالمعصرة تضبط تجار الكيف

وفى المعصرة القت قوات الأمن القبض على (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنتكيلو جرام – عدد 2هاتف محمول– مبلغ مالى – ميزان حساس –سلاح أبيض).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين للتواصل مع عملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

المتهمين والمضبوطات

واستكملت الحملة الأمنية بالمعصر ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنتكيلو جرام – عدد 2هاتف محمول– مبلغ مالى – ميزان حساس –سلاح أبيض).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين للتواصل مع عملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

سقوط 3 تجار مخدرات

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلو جرام – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 2 سلاح أبيض – عدد 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى - ميزان حساس – عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

المتهمون والمضبوطات

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.