بيان قوات الدعم السريع بشأن هدنة الـ 72 ساعة في السودان

رحبت قوات الدعم السريع، بإعلان وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة، بوساطة سعودية أمريكية.

وجاء في بيان قوات الدعم السريع:

"ترحب قوات الدعم السريع، بإعلان وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية في السودان، التي تبدأ في السادسة من صباح الأحد 18 يونيو، وتستمر لمدة 72 ساعة، لتنتهي صباح الأربعاء 21 يونيو 2023.

"ونؤكد التزامنا التام خلال هذه الفترة بالوقف الكامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية، لا سيما تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وزيارة المرافق العامة كالمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء من أجل إصلاحها وإعادة تشغيلها وفتح الممرات الآمنة للمواطنين".

"نؤكد التزامنا التام بإعلان جدة واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب".

"ونشيد بجهود الوساطة السعودية الأمريكية التي بذلتها خلال المرحلة الماضية لحل الأزمة في بلادنا، ونتطلع أن يفي الجيش بالهدنة الإنسانية وعدم عرقلة جهود المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن شعبنا".

دوامة من الفوضى وخرق للهدن:

هوى السودان في دوامة الفوضى بعد اندلاع الاشتباكات في منتصف إبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وعلى مدى أسابيع، قامت السعودية والولايات المتحدة بجهود الوساطة بين طرفي النزاع من أجل وقف القتال، ونجح البلدان في 21 مايو الماضي في التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار بشكل مؤقت للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية.

لكن جهودهما انهارت عندما أعلن الجيش السوداني الأربعاء الماضي تعليق مشاركته في المحادثات، التي عقدت في مدينة جدة السعودية.

وكانت هدنة اليوم الواحد الأخيرة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية بهدف وصول المساعدات الإنسانية ومنح السكان فرصة لالتقاط الأنفاس من ضغوط القتال العنيف، جاءت في أعقاب سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار انتهكها طرفا الصراع، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وبينما فشلت الهدن السابقة في وقف الصراع الدامي الذي بدأ في السودان، لقى أكثر من 3 آلاف شخص مصرعهم وأصيب 6 آلاف آخرون منذ تفجر الصراع في السودان في منتصف إبريل، حسب ما أفاد وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم.

وتعرضت أحياء في جنوب العاصمة السودانية، اليوم السبت، لقصف جوي أدى إلى سقوط قتلى مدنيين مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في دارفور المئات لعبور الحدود نحو تشاد.

وتسبب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بنزوح أكثر من مليون طفل خلال شهرين، رُبعهم تقريبًا في إقليم دارفور، إذ تتزايد المخاوف بشأن وقوع انتهاكات إنسانية جسيمة تترافق مع انقطاع في الاتصالات.

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