بيريز يرغب في عودة زيدان من أجل "عيون" مبابي

يرغب رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في عودة الفرنسي زين الدين زيدان، لاعب ومدرب الفريق السابق، لتشجيع مواطنه كيليان مبابي على الانتقال للملكي خلال فترة الانتقال الصيفية الحالية.

تفاصيل اقتراب زيدان من العودة لـ ريال مدريد

كشفت صحيفة "اَس" الإسبانية أن بيريز يرغب في عودة زيدان لريال مدريد، بعدما أعتبر رئيس النادي أن ذلك سيكون عامل جذب للفرنسي كيليان مبابي، والمتوقع رحيله عن باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وشددت الصحيفة الإسبانية أن زيدان تمت مشاهدته عدة مرات خلال الموسم الماضي وهو يتابع مباريات لريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأوضحت أن بيريز لديه رغبة في استعادة زيدان كعضو داخل مجلس الإدارة وليس كمدير فني، من أجل استخدامه في اقناع مبابي بالانضمام للريال خلال الفترة المقبلة.

وأكد "اَس" أن بيريز يفكر في عودة زيدان من أجل اتمام صفقة مبابي، كما أنه يفكر في توليه منصب المدير الفني في حالة لم تسر الأمور جيدًا مع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، والذي فشل في التتويج بالليجا ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن زيدان كان له تأثير قوي على إتمام الريال لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم إدوارد كامافينجا وتشواميني، بجانب جود بيلينجهام.

كما أن الفريق يبحث عن تكرار السيناريو بإستخدام زيدان مع ريان شرقي وكيليان مبابي.

وأردفت الصحيفة أن وجود زيدان داخل ريال مدريد سيكون كعامل جذب لضم مبابي، لكنه زيزو يرغب في التمتع بصلاحيات داخل الـ "سنتياجو بيرنابيو".

مبابي يخطط للرحيل عن باريس

يخطط النجم الفرنسي كيليان مبابي للرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أخطر إدارة البي إس جي في عدم رغبته في تفعيل بند تجديد تعاقده لموسم إضافي خلال 2025.

وأوضحت تقارير صحفية فرنسية أن مبابي يخطط للانضمام لريال مدريد من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا ومن ثم الحصول على الكرة الذهبية خلال المواسم القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن اللاعب لم يعد يرغب في الاستمرار أكثر بعد رحيل عدد من النجوم، بجانب عدم قدرة البي أس جي على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم السابقة، بالرغم من كوكبة النجوم التي كان الفريق يمتلكها.