ميسي: سعيد بالانتقال لـ إنتر ميامي.. ومتحمس لهذا التحدي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، أنه سعيد بإنتقاله للنادي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد ميسي على أنه في البداية كانت لديه رؤية مختلفة بالنسبة لمستقبله وهي العودة لبرشلونة، لكنه سعيد بالقرار الذي أتخذه بالانتقال لإنتر ميامي الأمريكي واللعب ضمن صفوفه خلال الموسم الجديد.

وأوضح النجم الأرجنتيني أنه مستعد ومتحمس أيضًا للتحدي المقبل عليه بعد التغيير الذي طرأ عليه خلال المرحلة الماضية.

تصريحات ميسي

تحدث ميسي، في تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية، حيث قتل: "أنا سعيد وبخير أيضًا.. في بداية الأمر كانت لدي رؤية مختلفة بالنسبة لمستقبلي وهي العودة مرة أخري لبرشلونة، لكنني سعيد بهذا القرار الذي اتخذته (الانتقال لإنتر ميامي)".

وتابع النجم الأرجنتيني تصريحاته: "لدي استعداد وحماس كبيرين لمواجهة هذا التحدي الجديد وأيضًا هذا التغيير".

وأكمل: "هذا خطوة كانت مهمة للغاية، لكنني في الوقت نفسه كنت أعلم بما يعنيه الأمر، وبما كنت أفعله، أنني سعيد".

فشل مفاوضات ميسي والهلال السعودي

شهدت مرحلة ما قبل توقيع ميسي عقود انتقاله لإنتر ميامي مفاوضات مكثفة من قبل الهلال السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن ميسي وافق على الانتقال للدوري السعودي من بوابة الهلال لكن أسرته وبالأخص زوجته أنتونيلا رفضت لعب زوجها في دوري "روشن"، بعد المعاناة الكبيرة للاعب في باريس سان جيرمان، وخوف زوجته من تكرار نف التجربة خلال الفترة المقبلة.

وشددت التقارير على أن ميسي عاش أحد أسوأ موسمين في مسيرته الكروية عندما كان متواجدًا في باريس، بعدما هاجمت الجماهير اللاعب بعد فشل البي أس جي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال تواجد اللاعب الأرجنتيني.

ميسي يرفض العودة لبرشلونة

رفش ميسي العودة أيضًا لبرشلونة، بعدما قدمت إدارة خوان لابورتا عرضًا للاعب من أجل استعادة اللاعب، والذي رحل عن الـ "كامب نو" في صيف 2021، بعد انتهاء تعاقده مع البلوجرانا.

وترددت أنباء صحفية أن إدارة برشلونة فعلت الكثير لعودة اللاعب لكنه رفض بسبب تواجد بعض الأشخاص في الإدارة التي رحل بسببهم اللاعب.