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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت

100 ريال سعودي
100 ريال سعودي

سعر الريال السعودي.. حافظ سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت في ماكينات الـATM والشركات المصرفية على استقراره، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية في البنك المركزي المصري، والبنوك الحكومية والخاصة، وثبتت سعر العملة السعودية اليوم في البنك المركزي المصري لتسجل نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

وفي هذا الصدد تستعرض «بوابة الوفد الإلكترونية» في السطور التالية  نشر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية، والتي جاءت أسعاره على النحو الأتي:

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سعر الريال السعودي اليوم السبت في ماكينات الـATM والشركات المصرفية

ريال سعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الريال السعودي في بنك cib اليوم عند: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي عند: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

 

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