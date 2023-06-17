جمعية كتاب البيئة تحتفل باليوم العالمى مع مجلس علماء مصر

إحتفلت جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر وجمعية مجلس علماء مصر برئاسة الدكتور حمدي النبوي رئيس المجلس بيوم البيئة العالمي بمزرعة ريف العضوية الصديقة للبيئة بطريق الأسماعيلية .

مجلس علماء مصر

وأوضح المهندس حاتم الرومي رئيس لجنة الطاقة المتجددة بمجلس علماء مصر مدير المزرعة أن المزرعة تهدف إلى خلق مجتمع بيئي نظيف متكامل متجانس مكتفي ذاتيا متطور من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال الحفاظ على البيئة واستغلال مصادرها للإنتاج..مشيرا الى أنه يتم إقامة مشاريع الطاقات المتجددة بإختلاف أنواعها حيث حرصت المزرعة على توافر أكبر عدد من أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة وقد نجحت بالفعل في توفير العديد منها ومازال العمل مستمر حتى تصبح نموذج حي ونظام متكامل متجانس يعمل بكفاءة ويمكن الاعتماد عليه.

وأكد الرومى انه يتم إنتاج الهيدروجين بأفضل وأنقى الطرق الممكنة للإنتاج عن طريق استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لتوفير الطاقة اللازمة لعملية الانتاج فيصبح منتج مصنع كليا من الموارد الطبيعية.

وأشار الرومى الى أن المزرعة تتضمن محطة لتحلية المياه وهى محطة لتحويل مياه الآبار المالحة إلى مياه عذبة صالحة للاستخدام (استخدام الأشخاص أو الري)، وكذلك محطة لانتاج الطاقة الشمسية قدرتها 15 كيلووات ومحطة بيوجاز لانتاج الغاز"من 80 – 100 م3 " فهناك غرفة معزولة يتم فيها تحويل المخلفات إلى غاز حيوي ومخلفات مهضومة بالكامل وغرفة الناتج والتى يتم فيها تجميع المخلفات المهضومة كليا الناتجة من العملية (تستخدم كسماد) ، كما أن المباني المقامة بالمزرعة مصممة بنظام العمارة البيئية.

الاستثمار الزراعي

من جانبه، أكد الدكتور صلاح عرفة أمين عام جمعية مجلس علماء مصر على أهمية مثل هذه النماذج الناجحة للاستثمار الزراعى والبيئى فى مصر ليس فقط لجلب الاستثمارات ولكن أيضا لنشر التوعية ..مشيرا الى أهمية الشراكة مع الجامعات و بناء الجسور الخضراء ببن الجامعات والمجتمع المدنى وتنظيم الزيارات الميدانية للتعرف على مايتم على ارض الواقع وتعميمه فى مختلف المحافظات.

جمعية كتاب البيئة

وأكد الدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية التعاون مع مجلس علماء مصر من أجل العمل على نشر كل مايتعلق بالتنمية المستدامة والطاقة المتجددة وحماية البيئة والحفاظ عليها وهذا هو ماتسعى اليه الجمعية فى مختلف أنشطتها .

بدوره، أكد الدكتور وائل رضا نائب رئيس مجلس علماء مصر على أهمية التشبيك بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى مع ماتبذله الحكومة من جهود لإحداث التنمية المنشودة .

جمعية علماء مصر

وفى ختام الاحتفالية، تم تكريم الدكتور صلاح عرفة أمين عام جمعية مجلس علماء مصر والمهندس حاتم الرومى رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية والدكتور وائل محمد رضا نائب رئيس مجلس علماء مصر