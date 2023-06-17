الشباب والرياضة تنفذ برامج طرق آمنة للتنقل

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات -الادارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، باستضافة برنامج ڤيا VIA للتنقُّل الآمن، بالتعاون مع مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة و بدعم من توتال إنرجيز مصر، وذلك بمراكز الشباب بمحافظات القليوبية والدقهلية وبني سويف والفيوم.

يستهدف البرنامج تعزيز ثقافة التنقُّل الآمن على الطرق من خلال تمكين الأطفال والشباب ليكونوت سفراءً للتنقل الآمن.



ويأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بتكليف وتنوع الأنشطة بمراكز الشباب والاهتمام بالأنشطة التى تخدم المجتمع المحيط بمراكز الشباب.



شملت فعاليات التدريب معلومات هامة تتعلّق بالتنقُّل الآمن وعوامل الخطرعلى الطرق. استطاع الشباب المشارك تقييم المنطقة المحيطة وملاحظة عوامل الخطر فيها ثم عرض هذه الملاحظات مع اقتراح توصيات للحد من هذه المخاطر بطريقة إبداعية في شكل رسمة أو لوحة فنية.



كما استطاع المشاركون في التدريب تكوين و نشر رسائل وتوصيات عن التنقُّل الآمن على الطريق من خلال تقييم البيئة المحيطة بهم وعرض رسومات فنية مبدعة لتنافس في مسابقة ڤيا VIA الإبداعية العالمية لاختيار أحسن الرسومات على مستوى المحافظات المستهدفة وتمثيل مصر في المسابقة العالمية.





تتبنى المؤسسة الفرق الفائزة على مستوى المحافظات وتدعم مشاريعهم وأفكارهم في مجال التنقُّل الآمن و السلامة على الطرق من خلال برنامج المؤسسة لاحتضان مشاريع التنقُّل الآمن على الطرق والذي يستهدف تنمية مهارات الأطفال و الشباب ودعم تنفيذ المبادرات المقترحة في المجتمعات المحلية.