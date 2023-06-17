لماذا حظرت انجلترا استخدام خراطيم المياه ؟

خوفًا من الجفاف وشح المياه، فرضت إحدى شركات توزيع المياه في انجلترا حظر على استخدام خراطيم ورشاشات المياه المستخدمة في غسيل السيارات وغيرها من الأغراض اليومية للمواطنين، وذلك في منطقتين ساسكس وكنت الواقعتين في جنوب شرق البلاد.

وقالت شركة "ساوث إيست ووتر"، إنها اتخذت الخطوة بعد ارتفاع درجات الحرارة في الأسابيع الأخيرة وارتفاع الطلب على مياه الشرب في منطقتين ساسكس وكنت المتجاورتين مع العاصمة الإنجليزية لندن، التي واجهت العام الماضي خطر الجفاف لأول مرة منذ عام 2018، إذ تخطت درجات الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية وذلك للمرة الأولى.

وكان لارتفاع درجات الحرارة في لندن، أثره على زيادة الطلب على مياه الشرب مما أدى إلى فرض قيود على استهلاك المياه، بما في ذلك حظر استخدام خراطيم المياه بهدف تقييد الاستخدام غير الضروري للمياه.

وقال ديفيد هينتون، الرئيس التنفيذي لشركة "ساوث إيست ووتر": يبدو أن الوضع يتطور بشكل أسرع من العام الماضي، وبوضوح لاحظنا زيادة في طلب العملاء على المياه مع الطقس الحار، مما أثر على قدرتنا على توفير المياه لجميع العملاء في جميع الأوقات.

وأكدت الشركة، أن الطلب على المياه ارتفع في الأيام القليلة الماضية بكل ضخم تجاوز المعدلات الطبيعية، على الرغم من إنتاج الشركة اليومي الإضافي لـ120 مليون لتر من المياه، والتي تكفي لتزويد أربع بلدات كبيرة.