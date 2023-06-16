ورش فنية وعروض مسرحية بفرع ثقافة الفيوم

نظَّم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددًا من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت مكتبة النزله الفرعية محاضرة بعنوان "الكون الغامض" حاضرها علي شعبان، كما نفَّذ نادى المرأة بفرع ثقافة الفيوم وورشة لتعليم التطريز بالخيط والخرز، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية نفَّذتها سناء قناوي وأماني عبدالتواب، فيما نفذت مكتبة حي جنوب ورشة رسم حرّ نفذها أحمد مهنا.

نظم نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز للمبتدئين نفذتها فاطمة محمد، تم خلالها تنفيذ تاج من اللؤلؤ و السلك المجلفن وعمل أشكال مختلفة عبارة عن أكواب وحظاظات للأولاد، بالإضافة الي ورش حكى إدارتها هناء حسن تم تدريب الأطفال على كيفية حكى قصة واختيار القصة حسب الفئة العمرية، وقام الأطفال بقراءتها وحكيها وقامت الطفلة مروة عادل بحكي قصة الطحان البخيل تأليف محمد عادل السحار، وقام الطفل عبدالرحمن محمد بحكي قصة انتصار فيروز، وقدَّمتْ رودينا محمود بحكي قصة أحذية الأميرات بقلم إبراهيم عزوز والطفلة رودينا محمد حكت قصة حسن والذئب.

ورش من الصلصال بقسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم:

نفَّذَ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم ورشة من الصلصال نفذها محمد عبدالرحمن، تم تعليم الأطفال كيفية استخدام الصلصال وعمل أشكال مختلفة مثل الوردة والثعبان وأشكال أخرى مختلفة، بينما نفذت مكتبة مطرطارس الفرعية ورشة فنية من خامات البيئة وتم عمل فازة ورد إعادة تدوير خامات البيئة نفذتها سناء قناوي استخدمت زجاجة مياه صغيرة وشريط اللامع وبكرة لصق، كما نظَّم ثقافة الطفل بجمعية الشيخ موسى اليوم الثاني المبادرة أطفالنا وتضمنت وقامت علا حسان بسرد قصة الهدهد يحكي لنا متى تدوم الصداقة وجيهان عبدالله بورشة حكي بالعرائس بعنوان ازرع الخير وشاركت معنا آية علاء خطاب من قيم وحياة.

في سياق متصل قدَّم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، وفرقة الفيوم القومية مسرحية "قمرية"، عن سيرة سيف بن ذي يزن، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

"قمرية" تأليف وأشعار وإخراج محمود عبدالمعطى، ديكور وملابس الدكتور نبيل الحلوجى، ألحان وتوزيع محمد عبدالوهاب، استعراضات محمد السويفى، مخرج منفذ حسين محمود، مساعد مخرج أحمد كارم و ضياء يحيى، مكياج منة بدوى، وتم تقديم العرض على مسرح مجلس مدينة الفيوم.