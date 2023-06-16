أم يحيي تُعلن الصلح مع أبناء زوجها جاسم النبهان

أعلنت المغربية أم يحيي زوجة الفنان الكويتي جاسم النبهان، عبر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاء الخلافات بينها وبين أبناء زوجها.

اقرأ أيضًا.. حصة النبهان تهاجم زوجة أبيها: كل إناء ينضح بما فيه



أم يحيي وجاسم النبهان

أم يحيي زوجة الفنان الكويتي جاسم النبهان تعلن انتهاء الخلافات بينها وبين أبناء زوجته

وقالت المغربية أم يحيي، زوجة الفنان الكويتي جاسم النبهان، في الفيديو، قائلة: المفاتيح رميناها في البحر، واللي يحمل اسم النبهان خط أحمر، مؤكدة بأن الخلافات التي كانت بينهم تم حلها بشكل نهائي، كما طلبت من الجميع احترام رغبة زوجها في عدم الحديث عن شئون العائلة.

أم يحيي وجاسم النبهان

الخلاق بين أم يحيي زوجة الفنان الكويتي وحصة النبهان

وكانت الفنانة الكويتية حصة النبهان، قد خرجت عن صمتها منذ عدة أيام بعد الهجوم عليها من قبل زوجة أبيها أم يحيى فى مقطع فيديو اتهمتها خلاله بالفتاة الغير مهذبة متوعدتها بالرد اللائق قريبًا، بعد مشاركتها مقطع فيديو مع والدها الفنان جاسم النبهان، وهو يحاول تقليديها في حركات التريند الرائجة على تطبيق تيك توك.

جاسم النبهان

حصة النبهان: كل إناء ينضح بما فيه

وعلقت حصة النبهان قائلة: أشوف أيام ما كنت أنزل فيديوات أنا وأبوي محد قال أدور الترند .. عمومًا محد بيحس باللي بالمعاناة الإ صاحبها، طول عمري هذي فيديواتي مع أبوي و اللي ماعنده سالفه يدور غير هالحجي .. شكرًا، من كل قلبي لكل كلمه حلوة ودعوة خير لأبوي، .. واللي يقول حصة، غلطة وسبت يدزلي لاني تربيت على مبدأ اللي ما ترضاه على أهلك لا ترضاه عالناس، .. واللي ماعنده غاريه على أهله صعب جدًا يتربى عليها وهو كبير فأشفق عالبعض، والناس هي اللي تسوي ترند و تبالغ .. والدليل العلوم كلها تجي من الناس، .. من البداية .. ربي يشغل كل إنسان بنفسه وبأهله ويبعد عنكم أذى الناس اللي تشتم وتغلط على أهلكم، وأمهاتكم، و تتكلم بأعراضكم و أعراض اخوانكم، و تتنمر على أمراضكم .. وللعلم ما يأثر فيني الكلام السلبي لأن كل إناء ينضح بما فيه

حصة النبهان

أم يحيي تهاجم حصة النبهان



وكانت أم يحيي زوجة جاسم النبهان، قد هاجمت الفنانة حصة في مقطع فيديو لها، قائلة: غسلي فمك بالعسل قبل ما تتكلمين عليّ وعلى أمي، أنا متربية غصب عنك وعن لي جابتك، إنت لو متربية ما تطلعين من الأول تبكين، فكوا عن أبوي، أبوي مسحور، أبوك حبني غصب عنك رضيتي أو ما رضيتي إنت وإخوانك، أبوك حبني وطق عليّ مسافات وصرف فلوس عشان يجي ياخدني، مو أنا مسكته وقلتلع تعال وراي المغرب، هو لي جاه وأخدني برضاه، دخلوا هالفكرة براسكم،هالكلام فعلاً رح تتأدبين عليه،أحط صور خرفان، صور جنّي، صور مفسخة، ما خصك، إنت من في الكون كي تتدخلين في خصوصياتي، إذا أمك تشوفك غزال عشان القرد بعين أمه غزال، إنت بالنسبة إلي مو موجودة.