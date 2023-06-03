حصة النبهان تهاجم زوجة أبيها: كل إناء ينضح بما فيه

خرجت الفنانة حصة النبهان، عن صمتها بعد الهجوم عليها من قبل زوجة أبيها أم يحيى فى مقطع فيديو اتهمتها خلاله بالفتاة الغير مهذبة متوعدتها بالرد اللائق قريبًا.

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حصة النبهان



حصة النبهان مع والدها على التيك توك





وشاركت الفنانة حصة، مقطع فيديو مع والدها الفنان جاسم النبهان، وهو يحاول تقليديها في حركات التريند الرائجة على تطبيق تيك توك، خاصة بعد الأزمة التي وقعت بينها وبين زوجته أم يحيي.

حصة النبهان والدها





مي العيدان تعيد نشر مقطع فيديو لحصة وجاسم النبهان



وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قد أعادت نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: جاسم النبهان وابنته حصه في أحدث ظهور لهم أمس بعد خلاف زوجته المغربية وإساءتها لـ ابنته و ابنه.



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حصة النبهان تعلق فيديو مي العيدان



وتفاعلت حصة النبهان، مع الفيديو الذي نشرته مي العيدان، قائلة: أشوف أيام ما كنت أنزل فيديوات أنا وأبوي محد قال أدور الترند .. عمومًا محد بيحس باللي بالمعاناة الإ صاحبها.

حصة





وأضافت حصة النبهان، على الفيديو، قائلة: طول عمري هذي فيديواتي مع أبوي و اللي ماعنده سالفه يدور غير هالحجي .. شكرًا، من كل قلبي لكل كلمه حلوة ودعوة خير لأبوي، .. واللي يقول حصة، غلطة وسبت يدزلي لاني تربيت على مبدأ اللي ما ترضاه على أهلك لا ترضاه عالناس، .. واللي ماعنده غاريه على أهله صعب جدًا يتربى عليها وهو كبير فأشفق عالبعض.



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وأكددت ابنة جاسم النبهان، قائلة: والناس هي اللي تسوي ترند و تبالغ .. والدليل العلوم كلها تجي من الناس، .. من البداية .. ربي يشغل كل إنسان بنفسه وبأهله ويبعد عنكم أذى الناس اللي تشتم وتغلط على أهلكم، وأمهاتكم، و تتكلم بأعراضكم و أعراض اخوانكم، و تتنمر على أمراضكم .. وللعلم ما يأثر فيني الكلام السلبي لأن كل إناء ينضح بما فيه.

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وكانت أم يحيي زوجة جاسم النبهان، قد هاجمت الفنانة حصة في مقطع فيديو لها منذ يومين قائلة: غسلي فمك بالعسل قبل ما تتكلمين عليّ وعلى أمي، أنا متربية غصب عنك وعن لي جابتك، إنت لو متربية ما تطلعين من الأول تبكين، فكوا عن أبوي، أبوي مسحور، أبوك حبني غصب عنك رضيتي أو ما رضيتي إنت وإخوانك، أبوك حبني وطق عليّ مسافات وصرف فلوس عشان يجي ياخدني، مو أنا مسكته وقلتلع تعال وراي المغرب، هو لي جاه وأخدني برضاه، دخلوا هالفكرة براسكم،هالكلام فعلاً رح تتأدبين عليه،أحط صور خرفان، صور جنّي، صور مفسخة، ما خصك، إنت من في الكون كي تتدخلين في خصوصياتي، إذا أمك تشوفك غزال عشان القرد بعين أمه غزال، إنت بالنسبة إلي مو موجودة.