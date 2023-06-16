آل باتشينو أبًا للمرة الرابعة في عامه الـ83

رزق الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو بطفله المنتظر الذي أنجبته له صديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، حيث أصبح في عامه الـ83 أبا للمرة الرابعة، وفق روسيا اليوم.

وكان آل باتشينو قد أكد مؤخرا أنه ينتظر طفله الرابع من صديقته نور الفلاح والتي تبلغ من العمر 29 عاماً.

بدوره، قال المتحدث باسمه، ستان روزنفيلد: "أؤكد أن آل باتشينو ونور الفلاح رزقا بابن اسمه رومان باتشينو".

هذا وقد واعدت الفلاح، في وقت سابق، ميك جاغر، العازف والمؤسس في فرقة الروك "رولينغ ستونز"، والذي يبلغ من العمر حاليا 79 عاما، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

كما أنه في عام 2019، تمت مشاهدتها في الشارع مع الممثل الشهير كلينت إيستوود، الذي كان يبلغ آنذاك 89 عاما، إلا أن انور الفلاح ادّعت أنهم كانوا مجرد أصدقاء.