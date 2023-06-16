قفزة في أسعار سيارات هوندا موديل 2022 في مصر

أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة "الفطيم مصر"، وكيل علامة هوندا في مصر، عن القائمة الجديدة لـ "أسعار سيارات هوندا" موديل 2022 .

وشملت القائمة الجديدة لـ" أسعار سيارات هوندا" موديل 2022 الصادرة عن شركة النيل للتجارة والهندسة "الفطيم مصر" طرازات هوندا سيتي، وأسعار هوندا CR-V، هوندا أكورد.

أسعار هوندا سيتي موديل 2022:

وبحسب القائمة الجديدة لـ" أسعار سيارات هوندا" شركة النيل للتجارة والهندسة "الفطيم مصر" موديل 2022 أصبح سعر السيارة هوندا سيتي موديل 2022 يلامس المليون جنيه للفئة الأعلى للمرة الأولى في السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة الجديدة لـ" أسعار سيارات هوندا" أصبح سعر الفئة الأولى من السيارة هوندا سيتي 950 ألف جنيه، والفئة الثانية من هوندا سيتي 990 ألف جنيه.

وتنتمي هوندا سيتي موديل 2022 لفئة الطرازات السيدان، وتعتمد السيارة هوندا سيتي على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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أسعار هوندا CR-V موديل 2022:

ووفقًا للقائمة الجديدة لـ" أسعار سيارات هوندا " الصادرة عن شركة النيل للتجارة والهندسة فإن الزيادة الجديدة على سيارات هوندا CR-V موديل 2022 بلغت 120 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

بحسب القائمة الجديدة لـ" أسعار سيارات هوندا " الصادرة عن شركة النيل للتجارة والهندسة فإن أسعار سيارات هوندا CR-V موديل 2022 F/O EX 4WD أصبحت مليون و900 ألف جنيه بدلًا من مليون و780 ألف جنيه.

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وتنتمي هوندا CR-V لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتعتمد هوندا CR-V على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

أكورد

أسعار هوندا أكورد موديل 2022:

بحسب القائمة الجديدة لـ" أسعار سيارات هوندا" الصادرة عن شركة النيل للتجارة والهندسة فإن أسعار سيارات هوندا أكورد موديل 2022 ارتفعت بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وتنتمى هوندا أكورد موديل 2022 إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، وتعتمد السيارة هوندا أكورد على محرك سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 188 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وأصبح سعر السيارة هوندا أكورد موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة مليون و800 ألف جنيه، بدلًا من مليون 700 ألف جنيه.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 7.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.