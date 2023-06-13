إصابة طالبتين بهبوط وإعياء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

أصيبت طالبتان بإعياء وهبوط عام أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء ، بلجان مركز ومدينة ملوي ، جنوب محافظة المنيا، اثناء اداء امتحانات مادتي الإحصاء والإقتصاد في اليوم الثاني لماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمنيا .

وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بإصابة كل من آلاء أحمد مهني 18 سنة، وآية أحمد صلاح18 سنة، مقيمتين، بقرية نواس بمركز ملوي، بإعياء وهبوط عام أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بلجنة قرية المعصرة بمركز ملوي، وتم نقل الطالبتين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضران بالواقعتين.

من جانبه ، قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالباً منهم 22 ألفا و 937 طالباً علمي علوم، و2443 طالبا علمي رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.

موضحا ًمدير المديرية ، أنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الإمتحانات ، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.