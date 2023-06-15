محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطريق 42 " اشمون – سنتريس "

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لقطاع الطرق بنطاق المحافظة وذلك لدفع وتيرة العمل وإنجاز المهام.

تناول اللقاء مناقشة أعمال الرصف والتطوير بطريق 42 ( سنتريس – أشمون )، حيث تم نهو وضع طبقة الأساس بطول 7 كم، وكلف المحافظ شركة المنفذة باستكمال أعمال التطوير بالطريق والبدء فوراً في وضع طبقة الرصف مطلع الأسبوع القادم، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بضرورة المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال وإزالة كل المعوقات كونه طريق هام وحيوي والمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين استجابة للأهالي.

وخلال اللقاء تم مناقشة ووضع الحلول المناسبة لنهو أعمال المرافق بطرق عدة بمركزي أشمون والشهداء ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بكل أرجاء المحافظة للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، ولا سيما قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن.