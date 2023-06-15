ملامح نيللي كريم في مسلسل "ليه لأ 3"

يستعد عشاق الدراما لاستقبال الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ" وذلك يوم 22 يونيو من الشهر الحالي، وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة الجزء الثالث، وكشفت عن دورها خلال أحداث المسلسل، قائلة: "إنها تقوم بشخصية "شيري" أم بسيطة جدا وتقوم بالتضحية من أجل نجلها الأكبر الذي يعرِضها للعديد من الأزمات، لاعتقاده بأنه المسؤول الأول عن المنزل، وهذا الأمر يجعله يتصرف بشكل فردي.

وتابعت نيللي كريم خلال فيديو تم نشره عبر السوشيال ميديا، أن الأزمة التي تدور حولها فكرة المسلسل، هى التضحيات الكبيرة التي تبذلها من أجل إسعاد ابنها الذي دائماً ما يفتعل المشاكل، لاعتقاده كما ذكرنا بأنه المسؤول الأول عن "المنزل"، ولكن ستتغير الأحداث تماماً عندما تقرر أن تغير من الطريقة التي تتبعها في التعامل معه.

وأختتمت نيللي كريم حديثها : "هتيجي في نقطة بتقف وقفة مش عايزة حد يجي عليها ولا هي تيجي على أولادها، وهنا نقطة التحول بتاعة المسلسل".

أبطال مسلسل ليه لأ وبسياق آخر حقق الموسم الأول والثاني من مسلسل" ليه لأ" نجاحاً كبيراً، حيث ضم عدداً كبيراً من الفنانين وناقش العديد من القضايا الاجتماعية. ومن أبرز أبطال الموسم الأول كلاً من الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي.

أبطال الجزء الثاني

بينما ضم الموسم الثاني من "ليه لأ" كلاً من مراد مكرم، سارة عبد الرحمن والطفل سليم مصطفى وآخرين. ويذكر أن شاركت الفنانة نيللي كريم في موسم دراما رمضان المنقضي من خلال مسلسل "عملة نادرة"، الذي دارت أحداثه بين عائلتين تتنافسان فيما بينهما على السلطة والثروة، وتتأجج بينهما الصراعات بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.

"عملة نادرة" مسلسل من بطولة الفنانة نيللي كريم، الفنانة جومانا مراد، الفنان جمال سليمان، الفنان أحمد عيد، الفنان محمد لطفي، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنانة مريم الخشت، ومن إخراج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل، وإنتاج العدل جروب، ويتكون المسلسل من 30 حلقة.