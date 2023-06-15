وزير الري يختتم فعاليات الدورة العادية الثالثة عشر للجمعية العامة للأمكاو

اختتم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات الدورة العادية الثالثة عشر للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، متوجها بالتحية لكافة الحضور على مشاركتهم الفعالة بالجلسة ، كما توجه بالشكر لمنظمى الإجتماعات على ما بذلوه من مجهودات للخروج بها بهذا الشكل المتميز ، كما توجه بالشكر للسادة أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية للأمكاو على الحوارات البناءة التى تم عقدها خلال اليومين الماضيين، كما توجه بالشكر للجهات الممولة للأمكاو من الدول الأعضاء والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي من خلال مرفق المياه الأفريقي.

الاستثمار في البنية التحتية والحوكمة

وأكد سويلم، على مواصلة العمل لضمان الادارة المستدامة للمياه فى أفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم لها أهمية كبيرة فى تحقيق هذه الأهداف.

وتوجه بالدعوة لجميع الدول الأعضاء فى الامكاو والشركاء المعنيين لتعبئة الموارد المطلوبة وتقوية الروابط والشراكات المؤسسية التي ستساعد في وضع قرارات الجمعية العامة الثالثة عشر موضع التنفيذ ، لتحقيق رؤية ٢٠٢٥ للمياه في إفريقيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

كما توجه الدكتور سويلم، بالدعوة للحضور للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والذي سيعقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت شعار "العمل على التكيف مع المياه من أجل الإستدامة" ، كما اكد سيادته على أهمية المشاركة فى فعاليات مؤتمر AfricaSan السابع الذى تنظمه دولة ناميبيا فى شهر نوفمبر المقبل والذى سيوفر منصة أخرى للحوار بين كبار كبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا بالقارة الإفريقية.