عاجل
الذهب يواصل النزيف رغم تثبيت الفائدة
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

المستحب من الأعمال بالعشر الاوائل من ذي الحجة

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ .. تعد العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام وأعظمها عند المسلمين، فترتبط  بالفريضة الخامسة وهو حج بيت الله الحرام، وفيه يجتمع الحجيج على جبل عرفة وورد فيها روايات وأحاديث كثيرة تبين فضله وعظمة هذه الأيام.

txt

نجاح خطة رئاسة شئون المسجد الحرام والنبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان

txt

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ("ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ".

الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة

ومن أهم الأعمال المستحبة في تلك الأيام، الأذكار وأهمها " لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا".

فضلًا عن "اللهمّ اغفر لي وارضَ عنّي، وعافني واعفُ عنّي، اللهمّ أصلح شأني كلّه، ولا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهمّ ارحمني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم".

"اللهم اشرحْ لي صدري، ويسِّرْ لي أمري، وأعوذُ بك مِنْ وِسْواسِ الصدرِ، وشَتاتِ الأمرِ، وفتنةِ القبرِ، اللهم إني أعوذُ بك مِنْ شَرِّ ما يلِجُ في الليلِ، وشرِّ ما يلِجُ في النهارِ، وشرِّ ما تَهُبُّ به الرياحُ، ومِنْ شرِّ بوائقِ الدهرِ".

" اللهمّ ارحمني برحمتك، ومدّني بقوّتك، وارزقني من فضلك، يا كريم يا رحيم".

ليلة عرفة

أما عن أفضل الأيام بالليال العشر فهى يوم عرفة، فيناجي المسلمين ربهم من كل مكان خاشعين مهللين، كما يجتمع الحجيج على جبل عرفة بالدعاء الأعظم "لبيك اللهم لبيك".

 دعاء ليلة عرفة ، هي ليلة عظيمة وليلة عرفة كـيوم عرفة، على المسلم أن يستعد فيها سواء كان حاجا في بيت الله الحرام أو كان غير حاج عليه أن يكون قلبه متعلق بالتوجه إلى الله عز وجل ومع شروق شمس يوم عرفة علينا استغلالها في الذكر والدعاء والأعمال الصالحة، غير أن يوم عرفة صومه مستحب لغير الحجاج.. دعاء ليلة عرفة في السطور التالية.

دعاء عرفة

فنقول في دعاء ليلة عرفة اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

 اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

 

مواد متعلقة

تعرف على فَضل يوم عرفة من السُنة المطهرة

فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة وحكم صيام يوم عرفة

موعد يوم عرفة 2023 وفضل صيامه

محمد عرفة يكشف أهمية استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى في الترويج للسياحة

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك
الجريدة الورقية