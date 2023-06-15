المستحب من الأعمال بالعشر الاوائل من ذي الحجة

أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ .. تعد العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام وأعظمها عند المسلمين، فترتبط بالفريضة الخامسة وهو حج بيت الله الحرام، وفيه يجتمع الحجيج على جبل عرفة وورد فيها روايات وأحاديث كثيرة تبين فضله وعظمة هذه الأيام.

وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ("ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ".

الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة

ومن أهم الأعمال المستحبة في تلك الأيام، الأذكار وأهمها " لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا".

فضلًا عن "اللهمّ اغفر لي وارضَ عنّي، وعافني واعفُ عنّي، اللهمّ أصلح شأني كلّه، ولا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهمّ ارحمني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم".

"اللهم اشرحْ لي صدري، ويسِّرْ لي أمري، وأعوذُ بك مِنْ وِسْواسِ الصدرِ، وشَتاتِ الأمرِ، وفتنةِ القبرِ، اللهم إني أعوذُ بك مِنْ شَرِّ ما يلِجُ في الليلِ، وشرِّ ما يلِجُ في النهارِ، وشرِّ ما تَهُبُّ به الرياحُ، ومِنْ شرِّ بوائقِ الدهرِ".

" اللهمّ ارحمني برحمتك، ومدّني بقوّتك، وارزقني من فضلك، يا كريم يا رحيم".

ليلة عرفة

أما عن أفضل الأيام بالليال العشر فهى يوم عرفة، فيناجي المسلمين ربهم من كل مكان خاشعين مهللين، كما يجتمع الحجيج على جبل عرفة بالدعاء الأعظم "لبيك اللهم لبيك".

دعاء ليلة عرفة ، هي ليلة عظيمة وليلة عرفة كـيوم عرفة، على المسلم أن يستعد فيها سواء كان حاجا في بيت الله الحرام أو كان غير حاج عليه أن يكون قلبه متعلق بالتوجه إلى الله عز وجل ومع شروق شمس يوم عرفة علينا استغلالها في الذكر والدعاء والأعمال الصالحة، غير أن يوم عرفة صومه مستحب لغير الحجاج.. دعاء ليلة عرفة في السطور التالية.

دعاء عرفة

فنقول في دعاء ليلة عرفة اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.