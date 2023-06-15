مراوغة جديدة.. أثيوبيا تعلن استضافة البرهان وحميدتي لإنهاء الحرب

طالبت قمة رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بضرورة أستضافة قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا قائد قوات الدعم السريع.

وقال السفير ملس الم، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، إن خلال أسبوعين القادمين، سيعقده لقاء بين رئيس مجلس السيادة الأنتقالي عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وجها لوجه في أديس أبابا.

سيناقش اللقاء بين الطرفان، علي وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية، وقمة إيغاد تركز علي تنفيذ الآليات اللازمة لجعل الأطراف السودانية تجتمع علي طاولة المفاوضات.

قمة إيغاد

اطلقت قمة رؤساء "إيغاد"، خطوات لإنهاء الحرب في السودان، من خلال تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وجيبوتي.

أعلن وليام روتو، رئيس كينيا، عن إطلاق مبادرة لانهاء الحرب في السودان، من خلال جمع بين الجنرالات المتحاربيين في البلاد.

وقال روتو، إن بلاده ملتزمة بجمع كافة القيادات المتحاربة في السودان، للوقوف إلي مسافة لإنهاء الحرب والخروج من الأزمة التي استمرت قرابة شهرين.

مبادرة لانهاء الحرب في السودان

وأضاف رئيس كينيا، خلال تصريحات صحفية له علي هامش القمة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"، أنهم سيعسي لإيجاد حل في أزمة السودان والتخلص من العماليات القتالية، موضحًا أنه في غضون أسبوعين القادمين، سيتم إنشاء ممر إنساني لتسهيل توزيع المساعدات على السودانيين ، دون مزيد من الإيضاح.

وأوضح رئيس دولة كينيا، أن عملية الحوار الوطني السوداني الشاملة، ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، مضيفًا أنه سيدعم في توسيع عدد الدول الأعضاء الوساطة الثلاثية بشأن أزمة السودان "الترويكا"، التي تضم كينيا وإثيوبيا والصومال.

كشف موسي فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن خطورة أزمة السودان وتأثيره علي المنطقة.

وقال فقي، خلال كلمته في القمة الرابعة عشرة للهيئة الحكومية للتنمية إيقاد المنعقدة في جيبوتي، معربًا عن حزنه بسبب أعمال العنف القائمة في الدولة.

وأضاف أن أعمال القمة الافريقية المقبلة، ستكون السودان أول الأجندة، لأنها متعلقة بقضايا الأمن والسلم والتنمية في المنطقة، مؤكدًا بأن الصراع متسبب في أزمة ضخمة.

وأوضح أن السودان ستندلع بها حرب اهلية، اذا لم تقف الحرب ستسود الفوضى وستنهار الدولة السودانية بأكملها، مشيرًا إلى أن يجب علي الجميع التكاتف من أجل السيطرة علي الوضع في البلاد، من خلال توحيد والتضامن بقوة من حكومات الاتحاد الأفريقي، قائلًا: "أدعو إلى وحدة كاملة بين المنظمات الإقليمية والقارية".

أكد مسؤول سوداني، اليوم الثلاثاء، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لن يلتقي خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في ظل الظروف الراهنة، وذلك غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لمحاولة وضع حد للنزاع.

البرهان وحميدتي

وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن البرهان لن يجلس مع حميدتي (دقلو) في ظل الظروف الراهنة.

ويأتي ذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الكيني ويليام روتو السعي لعقد لقاء مباشر بين الطرفين، خلال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) التي عقدت في جيبوتي الإثنين.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو للصحفيين إن “كينيا تلتزم جمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجها لوجه لإيجاد حلّ دائم للأزمة”، وفق بيان أصدرته الرئاسة ليل الإثنين.

كما ذكرت مسودة بيان حول اجتماع إيغاد نشره مكتب روتو، العمل على ترتيب “لقاء وجها لوجه بين (البرهان ودقلو).. في إحدى عواصم المنطقة.

ولم يصدر تعليق عن دقلو أو قواته

ولم يلتق القائدان العسكريان منذ اندلاع المعارك بين قواتهما في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى في 15 أبريل، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يشهد اجتماعا بينهما لإجراء مفاوضات بتسهيل من الأمم المتحدة.

وأعلنت إيغاد في ختام قمة الإثنين رفع عدد الدول المكلّفة بحل الأزمة في السودان، عبر انضمام إثيوبيا الى لجنة ثلاثية كانت تضم كينيا والصومال وجنوب السودان. وستترأس كينيا اللجنة الجديدة عوضا عن جنوب السودان.

وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أنها سترأس بشكل مشترك مؤتمرا رفيع المستوى، لإعلان التعهدات ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، يوم 19 يونيو الجاري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، فإن المملكة ستشترك في رئاسة هذا المؤتمر مع قطر ومصر وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه "منذ بداية الأزمة في السودان، كانت المملكة حاضرة لتخفيف معاناة الشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وإجلاء المتضررين، وتيسير المحادثات السياسية في مدينة ⁧‫جدة⁩، وغيرها من المبادرات.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "نتطلع إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة للمساهم في تخفيف آثار هذه الأزمة. المملكة مستمرة في مساعيها الحميدة لتخفيف المصاب هناك، والأمل يحدوها بأن تنتهي هذه المأساة الإنسانية في القريب العاجل".

الجيش السوداني

كشف الجيش السوداني عن قيامه بعمليات عسكرية في مناطق مختلفة بالسودان، مما أدى لمواجهات دامية بينه وبين قوات الدعم السريع، الأحد.

وقامت القوات المسلحة السودانية، الأحد، بعمليات تمشيط لجيوب قوات الدعم السريع في مناطق الرميلة وأبو حمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا ومحلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل، وفقا لبيان عن الجيش.

وجاء في البيان: "تكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم.

وحذر الجيش السوداني من أن قوات الدعم السريع "أصبحوا يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية المنهوبة في كل تحركاتهم ويحتمون بمنازل المواطنين.

ولليوم 57، يستمر القتال في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وشهد الأربعاء تحولا كبيرا، حيث أسفرت الاشتباكات عن اندلاع حريق هائل في مستودعات النفط والغاز الرئيسية جنوبي العاصمة.

وتزامنا، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مجمع اليرموك، الذي يعتبر أكبر مجمع للصناعات العسكرية في البلاد، لكن مصادر عسكرية نفت ذلك.

وأثار اندلاع الحريق في مستودعات النفط والغاز التي تعتبر المغذي الرئيسي لإمدادات الطاقة للخرطوم ومعظم مدن البلاد الأخرى، مخاوف كبيرة من حدوث ازمة وقود كبيرة في البلاد التي تعاني أصلا نقصا حادا في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب.