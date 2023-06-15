«ماجنا للاستثمار العقارى» تطرح «FOOD COURT» بمشروع «Cubes» بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت شركة ماجنا للاستثمار العقارى عن طرح مرحلة جديدة بمشروع CUBES بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تبدأ من 25 مترا، وبأنظمة سداد مرنة تتناسب مع العملاء.

قال محمد عبدالفتاح، رئيس القطاع التجارى بشركة ماجنا للاستثمار العقارى، إن الوحدات المطروحة تقع فى الـFOOD COURT بالمشروع، وتضم مساحات متنوعة تتناسب مع اختيارات عدد كبير من العلامات التجارية، لافتا إلى أن المزايا التنافسية لموقع المشروع وتفاصيله تحقق أفضل تشغيل للمشروع وللوحدات المطروحة.

وأضاف أن مشروع CUBES متعدد الاستخدامات، يقع على مساحة إجمالية تبلغ 4800 متر، بارتفاع أرضى و10 أدوار، بالإضافة إلى 3 أدوار جراج تحت الأرض، وهو مشروع تجارى إدارى طبى، وتتولى شركة KAD لإدارة المشروعات إدارة الجزء التجارى بالمشروع وذلك لتحقيق اشتراطات العلامة التجارية.

وأوضح أن الجزء الطبى بالمشروع عبارة عن مبنى منفصل بمدخل خاص و3 مصاعد ينطبق عليه اشتراطات منظومة التأمين الصحى الشامل، كما أن الجزء الإدارى عبارة عن مبنى آخر منفصل بمدخل خاص ومصعدين ومساحات مختلفة تناسب جميع التخصصات الإدارية، وتمت مراعاة كافة الاشتراطات وتنفيذها بما يحقق التشغيل الأمثل.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع عدد من الكيانات القوية فى كافة تفاصيل المشروع، وهى KAD لإدارة المشروعات، وشركة YBA دكتور ياسر البلتاجى استشارى هندسى للمشروع، وشركة EGYPRO FME والتى سوف تتولى إدارة صيانة المشروع.

وأكد أن المشروع يضم عدة مزايا أبرزها أنه البلازا التجارية الوحيدة بإطلالة مباشرة على سوق الذهب ومسجد مصر، كما يقع المشروع أمام على المحور الشرقى مباشرة، ومثلث الخدمات (مستشفى- مركز تعليمي- محطة بنزين)، كما أنه الأكثر ظهورًا على المحور الشرقى بعرض واجهة 80 مترا، بالإضافة إلى أنه يبعد دقيقتين من المحطة الرئيسية للمونوريل ودقيقة من محطة النقل العام.