صالون أوبرا دمنهور الثقافي يحتفل بذكرى ميلاد العندليب الأسمر

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعالياتها للاحتفال بذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

يعقد صالون أوبرا دمنهور الثقافي، لقاء يستضيف الموسيقار إبراهيم نصير، ويديره الشاعر احمد يحيي تحت إشراف الفنان امين الصيرفي، وذلك فى السابعة مساء الاتنين 19 يونيو، بمسرح اوبرا دمنهور .

يدور الحوار حول مشوار حياة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وأهم محطاته الفنية واعماله الخالدة التى تعاون خلالها مع كبار الملحنين والشعراء .

معلومات عن عبدالحليم حافظ

المعروف ان عبد الحليم حافظ احد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة ، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929.

التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949 ، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق واخيراً بالقاهرة ، تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا.

اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الاول "حافظ" بدلا من شبانة ، قدم اولى اغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي ، كمال الطويل ، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى .