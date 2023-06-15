السيسي: إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بمثابة تحدٍ (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروعات تطوير الموانئ البحرية وعلى رأسها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية، بمثابة تحدٍ، حيث بدأ هذا التحدي فى الربع الأول من عام 2020 مع بداية جائحة كورونا.

إنشاء المحطة بنقل كمية 12 مليون متر مكعب من الرمال

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه على الرغم من القيود التى فرضتها الجائحة بدأت أعمال إنشاء المحطة بنقل كمية 12 مليون متر مكعب من الرمال النظيفة الصالحة من داخل البحر بواسطة الكراكات العملاقة لإنشاء المحطة التى تتراوح أعماقها من 14 إلى 17.5 متر وتمثل اليابسة فيها نسبة 15% من إجمالى مساحة المحطة وقد استغرقت مدة الردم 10 أشهر.

قاعد بقالى سنين كتير بتفرج على ده وساكت

وتابع: "إذا كنا عاوزين نستفيد من موقعنا الجغرافي اللى هو موجود وعلى محور شريان رئيسي للتجارة العالمية يمثل 12 - 13 % من التجارة العالمية، طيب بعمل إيه؟، قاعد بقالي سنين كتير بتفرج على ده وساكت، ومقصدش من الكلام ده أتهم أي حد..لكن لما جت الفرصة بنعملها".