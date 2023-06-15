معاش تكافل وكرامة.. رابط الاستعلام عن دعم شهر يونيو 2023

معاش تكافل وكرامة.. يكثف الكثير من المواطنين المستفيدين من دعم تكافل وكرامة، عن رابط الاستعلام لشهر يونيو 2023، يأتي ذلك تزامنًا مع بدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف المساعدات النقدية، ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يونيو الجاري للأسر الأولى بالرعاية.

الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

وحرصًا من الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للمستحقين، وإتاحة كافة المعلومات لهم عن الدعم، يمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو.

رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg/

- إدخال المستفيد من معاش تكافل وكرامة الرقم القومي الخاص به.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- إدخال المستفيد من معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يجب تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

- أخيرا النقر على كلمة استعلام.

برنامج تكافل وكرامة

ويعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي قدمتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقتٍ سابقٍ بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، بداية من أبريل الماضي، وتتمثل زيادة صرف معاش تكافل وكرامة في الآتي:

تصل قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيهًا.

بعد زيادة المعاشات في أبريل الماضى، يحسب معاش تكافل وكرامة للمسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

يصل معاش تكافل وكرامة للأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيهًا، بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريًا.

يصل معاش تكافل وكرامة للأيتام بقيمة 350 جنيهًا، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أنه كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق أن هناك 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن يستفيدون من معاش تكاف وكرامة.