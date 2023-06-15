أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد انخفاضه

شهدت أسعار الذهب، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، في بداية تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 5 جنيهات في سعر الجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2285 جنيهًا، وهو أدني مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريبًا، وذلك وسط تداولات ضعيفة للذهب في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2285 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1959 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2611 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18280 جنيهًا.

تفاصيل حركة الذهب:

استمرت أسعار الذهب المحلي في مصر تسجيل انخفاض تدريجي وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار الذهب العالمي،وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2285 جنيهًا للجرام ليتداول اليوم عند أدنى المستويات في قرابة شهر، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيهًا.