آخرموعد لصرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية

تبدأ قيمة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين، من 100 وحتى 300 جنيه كدعم إضافي من الدولة للمواطنين المستحقين، والذين يستطيعون صرف مستحقاتهم من الدعم، من 40 ألف منفذ على مستوى المحافظات، ويعد الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين لشهر يونيو الدعم للدفعة العاشرة.

المستحقين للدعم الاستثنائي

وفي السياق يسعى الكثير من المستحقين للدعم الاستثنائي، إلى معرفة الموعد الأخير لصرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين، خاصة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أكد استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023.

الفئات المستحقة لصرف الدعم الاستثنائي

الأسر الأولى بالرعاية وفقا لشروط وزارة التضامن الاجتماعي

أصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات بلا عمل أو عائل أو معاش.

العمالة غير المنتظمة

أصحاب معاش تكافل وكرامة

وزارة التموين

وكانت حددت وزارة التموين، حصة الفرد ضمن قائمة السلع التموينية على البطاقة التموينية لشهر يونيو، وجاءت حصة الفرد زجاجة زيت 800 ملي وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، ومن السكر 1 كيلو لكل فرد وبحد أقصى 4 كيلو للبطاقة، وكيلو أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد.

وتحصل البطاقة المتضمنة 4 أفراد فأكثر على 2 كيلو أرز، وذلك اختياري من دون إجبار للمواطن على صرف سلع بعينها، إذ إنه في حالة رغبة المواطن استبدالها من باقي سلع المنظومة.

أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.



