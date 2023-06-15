قوات الاحتلال تقتحم محاور عدة بنابلس

أفادت وكالة روسيا اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ اقتحاما واسعا من عدة محاور لمدينة نابلس.

وذكرت أن الجيش الاسرائيلي حاصر منزلا في نابلس يعود لأسير فلسطيني متهم بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شامرون شمالي نابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا في مدينة نابلس لهدم منزل أحد منفذي العملية التي سقط فيها الجندي إيدو باروخ".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن :"قوات الاحتلال اقتحمت نابلس معززة بآليات عسكرية وجرافات، وصولا إلى شارع المريج في منطقة رفيديا".

وأفادت شبكة "قدس" الإخبارية نقلا عن مصادر محلية بدوي انفجارات في مدينة نابلس بعد اقتحام واسع للمدينة، وأن صافرات الإنذار دوت للتصدي للاقتحام.

وأشارت إلى "اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بعد اقتحام مدينة نابلس".