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الدلافين سلاح روسيا الجديد لحماية الجنود في أعماق بحر القرم "عند الله تجتمع الخصوم" تعليقات السوشيال ميديا على إعدام محمد عادل العدالة لاتعرف الرؤساء.. من نيكسون إلى ترامب محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. الساعات الأخيرة وأسرار الدفن بمقابر الصدقة
الأربعاء 14 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

دفن محمد عادل في مقابر الصدقة.. يهزّ السوشيال ميديا

نيرة أشرف ومحمد عادل
نيرة أشرف ومحمد عادل

 نفذت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، صباح اليوم، حكم الإعدام في محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، واستقبلت أسرة المتهم جثمان محمد عادل، لتشييعه إلى مثواه الأخير.

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قرار من مجلس الدولة بشأن إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

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تنفيذ الحكم في محمد عادل المتهم بإنهاء حياة نيرة أشرف

 ووصل جثمان محمد عادل، إلى مسجد البرجي بسيدي خلف بمدينة المحلة الكبرى، وأدى أقاربه وعدد من الأهالي صلاة الجنازة عليه قبل دفنه في مقابر الششيني للصدقة مقابل سيدي خلف.

نيرة أشرف ومحمد عادل 

 ووجدت قوات الشرطة بمحيط المسجد حتى الانتهاء من صلاة الجنازة، ودفن الجثمان.

 

 دفن محمد عادل في مقابر الصدقة:

 

 وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خبر دفن جثمان محمد عادل في مقابر الصدقة، متسائلين، عن سبب دفنه، وهل هناك ما يمنع من دفنه في مقابر العائلة.

 

 وقال محمد عمارة، خال محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته لن يدفن في مدافن العائلة.

 

 وأكد عمارة أن محمد عادل سيدفن في مقابر الشيشيني- مقابر الصدقة- بالمحلة الكبرى، ولن تحضر عائلته مراسم الدفن، فقط اثنين من أخواله.

 

 تساؤلات عديدة تطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى عرف تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

 

 تنفيذ الإعدام في الأشهر الحرم:

 وفي ذات الصدد، عن إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه في الأشهر الحرم، وهي (رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم)، ونحن في أواخر شهر ذو القعدة 1444 وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، يتساءل البعض عبر منصات المواقع الاجتماعي عن تنفيذ عقوبة الإعدام هل يمكن أن تتم فيه؟، وخصوصًا بعدما نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل في القضية المعروفة إعلاميًا بقاتل الطالبة نيرة أشرف.

 

 لذلك جاء في نص القانون الذي حدد القانون حالات يمنع تنفيذ فيها حكم الإعدام، وهي خلال الأعياد والمناسبات الخاصة بديانة المحكوم عليه، والسيدة الحبلى.

 

 حالات تمنع فيها تنفيذ حكم الإعدام:

 

 وتنص المادة 475 "أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".

 

 وتنص المادة 476 "أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد".

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