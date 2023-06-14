تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عامل قتل صديقة طعنًا بسلاح أبيض "السكين"، وذلك بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه، في سداد قسط الجمعية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة .

كانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة على أحد المقاهي بدائرة القسم مما أسفر عن سقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بطعنة فى صدره، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي الوقت ذاته ؛ استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

1500 جنيه.. وراء مقتل عامل علي يد صديقه في السلام

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم على المقهى نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه في سداد قسط الجمعية، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقة بطعنة بالسكيم مما اسفر عن مقتله في الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة ،التحقيق.

تحقيقات مقتل طبيب بعيادته بالساحل: "قتله صديقه وكشفته الكاميرات"

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية ، التحقيقات الموسعة مع طبيب متهم بقتل زميله أسامة توفيق صبور مقتولًا داخل عيادته في الساحل وانتقل فريق إلى العيادة مسرح الجريمة لإجراء المعاينة وانتدبت الأدلة الجنائي لرفع البصمات.

كما كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تفاصيل تحقيقاتها في واقعة مقتل طبيب في عيادته بمنطقة الساحل.

وأوضحت التحقيقات ، أن المجني عليه طبيب يدعى «أ. ص»، ، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا طبيب عظام، بمعهد ناصر، ولديه عيادة بمنطقة الساحل، وتم اكتشاف جثته عقب انبعاث رائحة كريهة من العيادة، حيث تبين تردد طبيبا زميلا للطبيب المجني عليه، كان تردد عليه وقتله في عيادته وفر هاربًا، وتم تتبعه وتحديد هويته من كاميرات المراقبة.

طبيب الساحل المدفون داخل عيادته

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مقتولًا وملقاة داخل العيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي ذات الوقت ، استمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد شيع أهالي مركز ومدينة ههيا في محافظة الشرقية، أمس اليوم الثلاثاء، جنازة الطبيب الشاب، وقد شكلت فرق بحث جنائي؛ لكشف غموض العثور على جثة طبيب مدفونة داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

و كشفت التحريات بأن أسرة الطبيب أسامة السيد صبور، كانت قد تقدمت ببلاغ يفيد بتغيبه، قبل العثور على جثته مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

كما بينت المعلومات الأولية، بأنه بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط عيادة الطبيب، تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، وأنه لم يخرج من العيادة، وعقب تكثيف الجهود وبالفحص داخل العيادة عثر فريق البحث على جثة الطبيب مدفونًا داخل عيادته الخاصة.

ومن التحريات هروب طبيب نثير حوله الشكوك بأنه وراء ارتكاب الجريمة، فيما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.