سنة مع الشغل لسائق قاد "لودر" تحت تاثير المخدر

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق متهم بقيادة معدة ثقيلة "لودر" أثناء تعاطيه مخدر الحشيش وتسببه عن طريق الخطأ في وفاة شخص بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات.

واحال المحامى العام الاول لنيابات شمال القليوبية المتهم ويدعى «ا ح م» سائق، لمحكمة الجنايات، لأنه أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه قاد معدة "لودر" وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه «محمد م ا».

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تسبب بالخطأ في وفاة المجني عليه «محمد م ا»، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد معدة «لودر» بحالة ينجم عنها الخطر حال كونه متعاطيا المخدرات فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابتة التي أودت بحياته .