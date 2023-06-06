الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المواطن الصحفى

نداء إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

دكتور احمد الطبيب
دكتور احمد الطبيب

مواطنة فقيرة مسنة، تعديت 60 عامًا من العمر، مريضة بارتفاع بضغط الدم وسكر بالدم والتهاب بالأعصاب الطرفية وإجراء عملية استئصال مرارة وأحيا من بيع بسكويت وحلوى، أفترش بها هذا العنوان ولا يوجد لدى مصدر رزق ثابت أو معاش شهرى من أى جهة حكومية بالدولة والزوج مريض ومعى ابنة فى مرحلة التعليم.

كل مطلبى رفع شكوى لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمساعدتى بإعانة شهرية من بيت الزكاة والصدقات من مشيخة الأزهر.

نورا عبدالظاهر بسطاويسى

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