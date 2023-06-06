نداء إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

مواطنة فقيرة مسنة، تعديت 60 عامًا من العمر، مريضة بارتفاع بضغط الدم وسكر بالدم والتهاب بالأعصاب الطرفية وإجراء عملية استئصال مرارة وأحيا من بيع بسكويت وحلوى، أفترش بها هذا العنوان ولا يوجد لدى مصدر رزق ثابت أو معاش شهرى من أى جهة حكومية بالدولة والزوج مريض ومعى ابنة فى مرحلة التعليم.

كل مطلبى رفع شكوى لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمساعدتى بإعانة شهرية من بيت الزكاة والصدقات من مشيخة الأزهر.

نورا عبدالظاهر بسطاويسى

أطلس تعاونيات المقطم - بلوك 81

القاهرة

تليفون 01120972521

رقم قومى: 26004202601662