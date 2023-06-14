تامر حسني يختتم المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون.. غدًا

يحيي الفنان تامر حسني، غدًا الخميس، حفل الختام للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بدورته الـ 23 على مسرح قرطاج الأثري في تونس.

تفاصيل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

يتضمن حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين بمسابقات المهرجان، إلى جانب حفل تامر حسني، ويهدف المهرجان إلى تطوير الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني العرب، ورصد الاتجاهات المبتكرة في مجال الإنتاج التليفزيوني والإذاعي العربي وتشجيعها، لتنمية الإبداع العربي في المجال.

كان قد طرح تامر حسني أخيرًا أغنية "حياتنا، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان إسلام زكي، تقول كلماتها:

"في حب يعجزك بدري حب يموتك جواك و إيد تتمد تمسكها تغمي عينيك تقوم خانقاك في وش يبان ملاك طيب في ضهرك يتقلب إبليس في حد بتشتريه غالي و هو قصاد مرايته رخيص و هو قصاد مرايته رخيص ! حياتنا عباره عن أشخاص ما بين غاليين و حبه رخاص في ناس بتزود الواحد و ناس عايشه بتاخد و خلاص ما بين الصح و المفروض بنتعود على المرفوض في كام واحد

في تعبك غاب و كام واحد فضل موجود .. في حلم بيختفي و يمشي و وقت بيتسرق ببلاش في واحد عاش و مافهمش و واحد عمره لحظه ما عاش بنجري في دايره مقفوله و أهي قلوبنا إتهرت تعليم و مين ضامن يعيش توهه و يخرج منها قلبه سليم حياتنا عباره عن أشخاص ما بين غاليين و حبه رخاص في ناس بتزود الواحد و ناس عايشه بتاخد و خلاص ما بين الصح و المفروض بنتعود على المرفوض في كام واحد

في تعبك غاب و كام واحدفضل موجود .. في حب يعجزك بدري حب يموتك جواك و إيد تتمد تمسكها تغمي عينيك تقوم خانقاك في وش يبان ملاك طيب في ضهرك يتقلب إبليس في حد بتشتريه غالي و هو قصاد مرايته رخيص و هو قصاد مرايته رخيص ! حياتنا عباره عن أشخاص ما بين غاليين و حبه رخاص في ناس بتزود الواحد و ناس عايشه بتاخد و خلاص ما بين الصح و المفروض بنتعود على المرفوض في كام واحد

في تعبك غاب و كام واحدفضل موجود ".