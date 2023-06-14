إخماد حريق اندلع في شقة بحدائق أكتوبر

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع 1 خلف المشتل بمنطقة حدائق أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة بالأمس على حريق داخل شقة سكنية فى شارع شبيطة بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى البوابة الأولى فى مدينة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة العمرانية وحدائق الأهرام، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

اشتعل حريق شقتين سكنية في منطقة بشتيل بأوسيم، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق بعقار في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي اشتعل بشقة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق آخر اشتعل بشقة منطقة الصف، جنوب المحافظة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حرائق بعقارين خلف مساكن زرزارة بالصف، و في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحرائق التى اشتعلت بالشقق دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشق لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.