السيطرة على حريق شقتين سكنيتين في أوسيم والصف

اندلع حريق داخل شقتين سكنية في منطقة بشتيل بأوسيم، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا باشتعال حريق بعقار في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي اشتعل بشقة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بالصف

من ناحية أخرى، سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق آخر اشتعل بشقة منطقة الصف، جنوب المحافظة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حرائق بعقارين خلف مساكن زرزارة بالصف، و في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحرائق التى اشتعلت بالشقق دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشق لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، يجنب تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار و الإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجىء.