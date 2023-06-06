جنايات سوهاج تعاقب ديلر المواد المخدرة بالمشدد 10 سنوات

عاقبت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم "ع . ح" عامل، يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز .





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.





تعود أحداث الواقعة إلى بداية عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع، وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء .





وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو المخدر وزنت 93 جرام .





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .