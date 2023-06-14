تشغيل مجمع طبي خيري وتجديد خطوط المياه بأولاد نجم شمال قنا

إطلع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، على المفرخ السمكى الصناعي بنجع حمادى لمتابعة جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في زيادة الثروة السمكية بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما تابع المحافظ، أعمال تنفيذ مشروع خط مياه الشرب الجديد لقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وافتتح المجمع الطبي الخيري بقرية أولاد نجم بهجورة.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية عن مشتملات المفرخ السمكى والذي يضم 31 حوض إنتاج زريعة علي مساحة 31 فدان وينتج من 5 إلى 6 مليون زريعة سنويا من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش، حيث تم إختيار هذه الأنواع نظرا لما تتميز به من سرعة النمو و المقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل والمسطحات المائية ، وبالتالي تسهيل حركة المياه بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأورد المحافظ، أهمية دور المفرخ السمكي في توفير زريعة أسماك مما ينعكس أثرة علي الاقتصاد والأمن الغذائي نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي ، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

وثمن المحافظ دور القائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية،، بما يعزز من إنتاج الأسماك ذات الجودة العالية.

تجديد شبكة مياه الشرب بقرية أولاد نجم

فى سياق متصل، تابع المحافظ، أعمال تنفيذ مشروع خط مياه الشرب الجديد لقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من ضعف وصول المياه للقرية لكونها في نهاية شبكة مياه الشرب بنجع حمادي.

وقال المحافظ، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بتنفيذ خط المياه بطول ١٢٠٠ متر، بالإضافة إلى تنفيذ رافع وخزان مياه بتكلفة إجمالية ٣ مليون جنيه، وذلك لحل مشكلة ضعف المياه عن القرية بشكل نهائي.

وأورد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعي إلى رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه علي التواصل مع المواطنين ميدانياً وحل المشاكل التي تواجههم

تشغيل مجمع أولاد نجم الطبي الخيري

وفي سياق ذي صلة، افتتح محافظ قنا، المجمع الطبي الخيري بقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، والذي إقامته جمعية تنمية المجتمع بأولاد عثمان، على مساحة 525 متر، بتكلفة 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية ، و يتكون من 5 طوابق.

ويضم المجمع مجموعة من العيادات الطبية المتخصصة ، و قسم خاص بحضانات الاطفال المبتسرين ، ووحدة غسيل كلوي تحت التجهيز ، بالإضافة إلي غرفتيّ عمليات ، و 5 غرف افاقة ، كما يضم المجمع صيدلية لخدمة التخصصات الطبية المختلفة.

وشكر المحافظ، جمعية تنمية المجتمع بأولاد عتمان ، لسعيها نحو خدمة المجتمع ودعمها لجهود الدولة فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات الخيرية ، تعد نموذجا للمشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع الحكومة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مدن وقرى المحافظة الى تبنى مثل هذه المشروعات الخيرية التي تساهم في تنمية المجتمع والتيسير على المواطنين .



ورافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المنطقة