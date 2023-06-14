أخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تصدرت محركات بحث جوجل، بعدما أعلنت عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، والذي سيستمر حتى 29 من شهر يونيو الحالي.

وأعلنت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول.

شروط التقديم :

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

ألا يكون على رأس العمل.

أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية.

أن يكون حاصلًا على درجة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة 60 STEP.

وأشارت إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 شهراً تدريبياً، ويؤهل المتدربين للعمل كمساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، والمساعدة في إجراءات طب الأسنان.

ملاحظات مهمة في التقديم:

اختبار STEP هو الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج.

مدة صلاحية اختبار STEP 3 سنوات.

سيتم اعتماد درجة اختبار STEP المربوطة من منصة قياس.

درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 60.

يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق اي مستند مطلوب.

تاريخ بدء البرنامج شهر سبتمبر2023، قابل للتغيير.

سيتم استبعاد اي مقبول في اي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.

في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاءك لجميع الشروط بالإضافة الى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة ايهما يأتي أولا.

في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم الغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم اشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.

موعد التقديم :

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م.