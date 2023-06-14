وكالة الطاقة: المعروض النفطي العالمي انخفض بـ 660 ألف برميل

أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن المعروض النفطي العالمي انخفض بمقدار 660 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 101 مليون برميل يوميا في مايو، إثر التخفيضات الإضافية من قِبل بعض منتجي أوبك.

وكالة الطاقة الدولية

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمار النفطي كاف لتلبية الطلب المتوقع حتى عام 2028.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الاستثمار النفطي في 2023 إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، بحسب الاسواق العربية.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية ، أن عام 2024 سيشهد نهاية تعافي الطلب بعد الجائحة بنمو يبلغ نحو 860 ألف برميل يوميا.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع نمو الطلب السنوي على النفط من مستوى 2.4 مليون برميل يوميا العام الحالي إلى مستوى 400 ألف برميل يوميا في عام 2028.

توقعات الفائدة الأميركية أنتعاش أسعار النفط.. و"برنت" فوق 75 دولارا

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم إذ يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو بعد توقعات متفائلة إزاء نمو الطلب على النفط صادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

زادت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا، أو 1.08%، إلى 75.09 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا، أو 0.99%، إلى 70.11 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين أكثر من 3% يوم أمس بتعزيز من آمال في ارتفاع الطلب على الوقود بعد خفض البنك المركزي الصيني فائدة الإقراض قصير الأجل.

ويتوقع المشاركون في السوق أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة مؤقتا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس آذار 2022.

ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط، ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار.

وزادت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في هذا العام 200 ألف برميل يوميا إلى 2.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يسهم في رفع الكمية الإجمالية المتوقعة إلى 102.3 مليون برميل يوميا.

وتتجاوز أرقام توقعات الوكالة لنمو الطلب على النفط بشكل طفيف الأرقام الموجودة في توقعات "أوبك".