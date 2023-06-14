الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. التخصصات المطلوبة لبرنامج مساعد الأسنان

احتلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلانها عن تفاصيل التقديم لبرنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، وذلك للرجال والنساء، وفق شروط وضوابط محددة.

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ولفتت الهيئة إلى أن مدة البرنامج 12 شهر، ولابد من المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية..تعليمات التقديم ببرنامج مساعد الأسنان

وأوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، أن هناك عدة تعليمات هامة يجب على المتقدم للبرنامج الاطلاع عليها قبل التقديم ومنها:

اختبار STEP هو الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج.

مدة صلاحية اختبار STEP 3 سنوات.

سيتم اعتماد درجة اختبار STEP المربوطة من منصة قياس.

درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 60.

تاريخ بدء البرنامج شهر سبتمبر2023، قابل للتغيير.

سيتم استبعاد اي مقبول في اي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.

في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاءك لجميع الشروط إضافة إلى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة ايهما يأتي أولا.

في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم إشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.

تخصصات مطلوبة ببرنامج مساعد طبيب أسنان..الهيئة السعودية للتخصصات الطبية

- أحياء.

- أحياء دقيقة.

- تقنية حيوية.

- فيزياء.

- كيمياء.

- كيمياء حيوية.

- فيزياء طبية.

- علم حيوان.

- علم نبات.

- علوم طبية حيوية.

الهيئة السعودية للتخصصات الطبية .. شروط برنامج مساعد طبيب أسنان

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. ليس على رأس العمل. شهادة بكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه. السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي. يجب إرفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية. أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

آلية فرز وترشيح الطلبات لمجتازي شروط البرنامج

- أولًا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.

- ثانيًا: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن برنامج يؤهل خريجي هذا البرنامج بالعمل على مساعدة طبيب الأسنان في تقديم الرعاية للمرضى خلال الفحوصات السريرية والمهام الإدارية عن طريق إدارة معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان.