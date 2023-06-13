جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل..ضوابط اختيار الرغبات للعام الجامعي الجديد 1445

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، آلية قبول خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 1445هـ، الأمر الذي جعلها محط اهتمام الكثير من الطلاب السعوديين لتصبح من اكثر الموضوعات بحثًا على جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم.

ونشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" موعد التقديم قائلة:"لخريجي المرحلة الثانوية: عمادة القبول والتسجيل تطلق بوابة القبول الإلكترونية للعام الجامعي القادم 1445هـ وسيكون استقبال طلبات الإلتحاق بمشيئة الله خلال الفترة من 7 إلى 11 محرم 1445هـ".

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. النسبة الموزونة للقبول

وأعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عبر بوابة القبول التعليمات الخاصة باختيار وتحقيق الرغبات، موضحة أن القبول بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يتم بالمفاضلة بالنسبة الموزونة لتغطية المقاعد الشاغرة وفق المعادلة التالية:

30% من معدل الثانوية + 30% من درجة اختبار القدرات + 40% من درجة اختبار التحصيلي

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل..تعليمات هامة لاختيار وتحقيق الرغبات

• يحدد المتقدم رغباته بحد أقصى (12 رغبة) بعد دراسة متأنية ويرتبها حسب الأولوية لديه بحيث تكون الرغبة الأولى هي الأعلى في الأولوية ثم يتدرج في الرغبات التالية، ويمكن للطالب الاقتصار على عدد أقل من الرغبات حسب اختياره حتى ولو كانت رغبة واحدة فقط (مع العلم أنه كلما زاد عدد الرغبات زادت الفرصة في الحصول على قبول في الجامعة).

• المتقدمين غير السعوديين ستظهر الرغبات المتاحة لهم.

• يمكن للمتقدم تعديل رغباته خلال فترة التقديم فقط وعند انتهاء هذه الفترة يلتزم بهذه الرغبات ولا يمكن تعديلها وتكون هذه الرغبات بهذا التسلسل كالعقد بين المتقدم والجامعة بحيث يحصل على أعلى رغبة يمكن أن تحققها له نسبته الموزونة.