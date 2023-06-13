الخارجية السودانية تعترض على قرارات قمة إيجاد

أصدرت وزارة الخارجية في السودان، بيانًا للاعتراض على عددٍ من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي للقمة إيجاد بجيبوتي، نظرًا لعدم مناقشتها والاتفاق عليها.

قمة إيجاد

قالت الوزارة، إن الوفد السوداني المشارك في قمة إيجاد، أبدي عدم موافقته واعتراضه علي البيان الختامي.

واوضحت الخارجية، أن الوفد السوداني، طالب سكرتارية إيجاد بحذفها حيث تتعلق هذه الفقرات بتغيير رئاسة لجنة إيقاد.

حيث طالب الوفد بالابقاء علي الرئيس سلفاكير ميار ديت علي رئاسة اللجنة ، وطالب بحذف اي إشارة تخرج موضوع وساطة الايقاد من البيت الافريقي .

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

كشف موسي فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن خطورة أزمة السودان وتأثيره علي المنطقة.

وقال فقي، خلال كلمته في القمة الرابعة عشرة للهيئة الحكومية للتنمية إيقاد المنعقدة في جيبوتي، معربًا عن حزنه بسبب أعمال العنف القائمة في الدولة.

وأضاف أن أعمال القمة الافريقية المقبلة، ستكون السودان أول الأجندة، لأنها متعلقة بقضايا الأمن والسلم والتنمية في المنطقة، مؤكدًا بأن الصراع متسبب في أزمة ضخمة.

وأوضح أن السودان ستندلع بها حرب اهلية، اذا لم تقف الحرب ستسود الفوضى وستنهار الدولة السودانية بأكملها، مشيرًا إلى أن يجب علي الجميع التكاتف من أجل السيطرة علي الوضع في البلاد، من خلال توحيد والتضامن بقوة من حكومات الاتحاد الأفريقي، قائلًا: "أدعو إلى وحدة كاملة بين المنظمات الإقليمية والقارية".

ترددت أصداء قصف مدفعي في الخرطوم مع احتدام القتال في أعقاب انهيار الهدنة بين الدعم السريع والجيش السوداني، الذي استقدم تعزيزات للعاصمة، غداة فرض واشنطن عقوبات على الطرفين، وفق روسيا اليوم.

واستهدف القصف جنوب العاصمة السودانية، بينما دارت اشتباكات في شرقها، وذلك بعدما تحدّث سكان في وقت مبكر عن قصف مدفعي قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في ضاحية أم درمان.

وفيما يبدو تمهيدًا لتصعيد إضافي محتمل، أعلن الجيش الجمعة استقدام تعزيزات للمشاركة "في عمليات منطقة الخرطوم المركزية".

وأعلن الجيش السوداني يوم الأربعاء تعليق مشاركته في المباحثات المستمرة منذ أسابيع، متهمًا قوات الدعم بعدم الايفاء بالتزاماتها باحترام الهدنة والانسحاب من المستشفيات ومنازل السكان، وأعقب ذلك تأكيد الوسيطين السعودي والأمريكي تعليق المباحثات رسميًا.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان الجمعة، أنه "فوجئ" بإعلان الوسيطين، وأن وفده تقدم باقتراح لتشاور "غير رسمي" لكن الوساطة فاجأتهم ببيان تعليقها للمحادثات دون الرد على المقترحات التي تجاهلتها تمامًا.

وبعدما حملت طرفي النزاع مسؤولية انهيار الهدنة والمباحثات في جدّة، أعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات على شركات وقيودًا على تأشيرات الدخول لمسؤولين لهم ارتباط بطرفي النزاع.