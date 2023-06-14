مبابي: لم أطلب الرحيل لريال مدريد ولدينا مشاكل في باريس

ما زال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يكشف نواياه بعدما خرج قبلها ببيان رسمي يوضح حقيقة طلبه عدم تمديد عقده مع باريس لما بعد 2024.



أجرى اللاعب الفرنسي، مبابي، حوارا مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، يتحدث فيها حول الأمر، بالإضافة لرأيه في ميسي الذي رحل مؤخرا عن باريس.



قال مبابي في تصريحاته أنه لم يقل أو يطلب الرحيل من أجل الانضمام لريال مدريد، أو أنني أريد المغادرة، مضيفًا: "لقد أكدت للتو، أنني لن أفعل خيار السنة الإضافية في عقدي الحالي".



وتابع، أنه لم يتحدث أبدًا مع إدارة النادي الباريسي بشأن تجديد عقده، لكنه يشعر بالسعادة بالبقاء هنا في الموسم المقبل.



وواصل أنه لم يفهم لماذا الجماهير كانت سعيدة برحيل ميسي، عن النادي، مضيفا: "أنه أسطورة، ويستحق الاحترام".



وأضاف، أنه لم يتحدث مع بايس بشأن تمديد عقده، لكنه يشعر بالسعادة بالاستمرار مع الفريق الباريسي في الموسم المقبل.



أشار مبابي، أنه يطمح في الفوز بكل شئ، لكن هناك بعض المشاكل الواضحة في باريس سان جيرمان.



وتابع حديثه أن عليهم مواجهة تلك القصور التي لدى باريس سان جيرمان، والتي عاجلًا أم أجلًا سنقوم بدفع ثمنها.

ويملك مبابي عقدًا مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2024، وقد يفكر النادي الباريسي ببيع اللاعب بدلًا من خسارته بشكل مجاني.





مبابي يخرج عن صمته ويرد على أنباء طلبه الرحيل عن باريس



كان كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رد على التقارير الأخيرة التي انتشرت بشأن رفضه خيار تمديد عقده لموسم آخر، والذي ينتهي في عام 2024 مع ناديه الباريسي.

قال مبابي أنه لم يناقش مسألة تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت انتشرت تقارير تشير إلى أن مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان، أنه لن يفعل بند تمديد حتى 2025، وعليه ينتهي عقده في 2024.

قبل أن ينفي مبابي تلك التقارير بشأن رفضه تمديد عقده حتى عام 2025.

ويملك مبابي عقدًا مع باريس حتى عام 2024، مع وجود إمكانية التمديد لموسم آخر.

خرج مبابي عن صمته مؤكدًا أنه أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان يوم 15 يوليو من عام 2022 أنه لن يفعل تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024.



وتابع أن الرسالة المرسلة (خطاب يوم أمس) كانت تهدف فقط لتأكيد الأمر بعدما أبلغ النادي بذلك شفهيًا في وقت سابق.