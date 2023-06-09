الشاذلي يشيد باتحاد السباحة لمساهمته في انجاح بطولة العالم لناشئي السباحة بالزعانف

اشاد سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ بالاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمساهمته في انجاح بطولة العالم لناشئي السباحة بالزعانف المقررة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي، وبطولة العالم للماسترز يومي 25 و 26 من نفس الشهر.

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الاتحاد المصري للسباحة يوافق على اعارة الساعة الالكترونية

وقد وافق الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس على إعارة الساعة الاكترونية الخاصة باتحاد السباحة لاتحاد الغوص والانقاذ وذلك لاستخدامها خلال بطولتي العالم للناشئين والماسترز.

وقال الشاذلي: ”اتوجه بخالص الشكر للمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فالساعة الالكترونية الخاصة باتحاد السباحة تعد من أحدث الساعات على مستوى العالم واستخدامها سيساهم في نجاح البطولة وظهور مصر بالشكل الذي يليق بها“

وأضاف رئيس اتحاد الغوص: ”سعيد بتضافر جهود جميع المسؤولين في مصر من أجل انجاح البطولة العالمية مما سيؤدي إلى ظهور مصر بأفضل صورة والتأكيد على قدراتها التنظيمية“ موضحًا: ”نتلقى دعم ومساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وهيئة استاد القاهرة بقيادة لوليد عبد الوهاب، من أجل استضافة هذا الحدث الهام“.

وأكد الشاذلي أن الاستعدادات تجري على قدمٍ وساق من أجل تجهيز حمام السباحة الأولمبي بشكل يليق باسم مصر ليظهر في أبهى صوره خلال منافسات بطولة العالم حيث يتم تجديد ملحقات حمام السباحة والأرضيات وكل ما يحيط بالمنطقة.

ووصل عدد المشاركين في البطولتين إلى أكثر من 400 لاعب يمثلون نحو 40 دولة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بقائمة تضم 28 لاعبًا بواقع 14 لاعبًا و14 لاعبة تحت قيادة شريف حبيب المستشار الفني للاتحاد، والمدربين "فارس محمد أبا زيد، وعبد الله عبد الجليل، وأحمد رمضان بخيت، وكريم حمدي القماش، ومحمد يحيى زكريا، ووائل سعد زغلول، وأحمد ربيع حسين (أحمال بدنية)".

يذكر ان الفترة من 19 إلى وحتى 24 يونيو الجاري في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي، تشهد بطولة العالم للماسترز يومي 25 و 26 من نفس الشهر.