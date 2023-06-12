إنطلاق مهرجان النحت على البطيخ بالغردقة

إنطلقت مساء اليوم الأحد، فاعليات مهرجان النحت على البطيخ في دورته الرابعة بمشاركة 120 ‪ فندق ومنتجع سياحى وتوافد وعدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ولجنة تحكيم من أفضل الشيفات وخبراء السياحة في مصر بهدف تنشيط السياحة على شواطئ لغردقة.

وكشف أحمد جابر منسق عام مهرجان النحت، إنطلاق فعاليات المهرجان بمشاركة 120 ‪فندق ومنتجع سياحى و باستخدام كميات كبيرة من البطيخ، لافتاً إلى أن الفعاليات شملت مسابقة النحت على البطيخ ومسابقة اطباق مقبلات و طبق رئيسي بالبطيخ وطبق حلو من البطيخ وعمل تورته بالبطيخ وعدد من المسابقات المتنوعة.

وأشار محمود لطفي مدير تسويق سياحى بالغردقة، إلى أن الهدف من مهرجان البطيخ هو تنشيط السياحة ودعم القطاع السياحي و أن فعاليات المهرجان رسالة قوية للعالم بأن مصر أمنه وتتمتع بمقومات طبيعية وسياحية

وأشار إلى أن حضور ممثلي الفنادق والمنتجعات السياحية و آلاف السائحين الأجانب وعدد من وكالات الأنباء العالمية لفعاليات المهرجان هو خير تسويق للسياحة في الغردقة

ونظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة «مولد شعبي» من نزلاء الفنادق بمشاركة سياح من 11 دولة أوروبية يضم صور وفقرات تمثل جميع المحافظات وفقرات فنية مختلفة و متنوعة من ألعاب المولد مثل ألعاب السيرك والمراجيح ومسرح العرائس وضرب الودع وفقرات البخور وشرب الجبنة وركوب الخيل وفلكور شعبي ورقص بالطبل والمزمار البلدي وسط فرحة واستمتاع وتفاعل السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وكشف نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات المولد بالغردقة، أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي وعمل كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ وأن فكرة المولد جاءت بغرض تعريف السياح الأجانب بالعادات والتقاليد المصرية والمناسبات والاجتماعية خاصة السائح الأجنبي دائما شغوف بمصر والمصريين ومعرفة عادات وتقاليد الشعب المصري وكيفية الإحتفال بالأعياد والموالد وحفلات الخطوبة وحفلات الزواج، مشيرا إلى انه تم تنظيم مولد شعبي لتسويق السياحة على شواطئ الغردقة

وتم تمثيل فقرات متنوعة بكل مولد في محافظات مصر وسط استمتاع السياح الأجانب 11 من دولة أوروبية من جنسيات مختلفة على رأسهم المانيا و التشيك والنمسا وايطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا و سلوفاكيا، وحرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

وروجت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة للسياحة على شواطئ الغردقة بالعباية والجلابية البلدي التي جذبت السياح وارتدى عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات وفرق الأنيميشن العباية والجلابية البلدي على شواطئ الغردقة ونفذوا فقرات فنية واستعراضية مما جذب السياح الذين حرصوا على التفاعل والرقص وارتداء العباية والجلابية وتفاعلوا مع فرق الأنيميشن والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يعد وسيلة للترويج السياحي على شواطئ الغردقة. والتقطوا الصور التذكارية وسط فرحة واستمتاع بالأجواء على شواطئ الغردقة.

وتبحث فنادق البحر الأحمر، دائمًا الترويج السياحي بشتى الطرق لجذب مزيد من السياح على الشواطئ، كما تحرص على خلق جو ترفيهي وعمل فقرات موسيقية متنوعة مثل فقرات التنورة والرقص الشرقي بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطئ، إذ أن السياح الأجانب شغوفون بكل ما هو مصري ودائمًا يسألون عن العادات والتقاليد المصرية، أعجبوا بالعباية والجلابية وحرصوا على معرفة أماكن بيعها وأقبلوا على شرائه، وشهدت البازارات السياحية توافدًا من السائحين لشراء العباية والجلابية

المهرجان

المهرجان