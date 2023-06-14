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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

خدمات طبية لـ 752 ألف مواطن ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 752 ألف مواطن فوق سن الـ 65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

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المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

أوضح  الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تقديم حزمة الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتابع "عبدالرازق" أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء الفحص الطبي الشامل، للكشف عن الأمراض غير السارية، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، فضلاً عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها.

وأشار الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى إحالة 34 ألف مريضًا إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، مضيفًا أن المريض يحصل على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع زيارتين سنويا.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن 15335.

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