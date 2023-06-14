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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.. شروط التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان والتخصصات المطلوبة

الهيئة السعودية للتخصصات
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية محركات البحث العالمي "جوجل" بعد إعلانها عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، التابع للأكاديمية الصحية، والذي سيستمر حتى 29 من شهر يونيو الحالي.

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شروط التقديم في برنامج مساعد طبيب أسنان:

وكشفت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية أن التقديم على البرنامج يتم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، ويمكن للراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وأن يكون حاصلًا على درجة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة 60 STEP.

 

ويؤهل برنامج مساعد طبيب أسنان الذي كشفت عنه الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، خريجيه في العمل على مساعدة طبيب الأسنان في تقديم الرعاية للمرضى خلال الفحوصات السريرية والمهام الإدارية عن طريق إدارة معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان. 

 

التخصصات المطلوبة:

- أحياء.

- أحياء دقيقة.

- تقنية حيوية.

- فيزياء.

- كيمياء.

- كيمياء حيوية.

- فيزياء طبية.

- علم حيوان.

- علم نبات.

- علوم طبية حيوية.

 

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