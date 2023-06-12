مارسيل كولر يطير إلى سويسرا لقضاء الإجازة بفترة التوقف

سافر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المغرب إلى سويسرا مباشرة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وجاء سفركولر إلي بلاده ، لقضاء إجازة تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في فترة التوقف الدولية.

وحقق النادي الأهلي مساء أمس الأحد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد تغلبه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وحصل بقية أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوي، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري، يعود بعده اللاعبون لاستئناف تدريباتهم، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الإثنين، على الأراضي المصرية، بعدما وصلت منذ قليل إلي مطار القاهرة، قادمة من المغرب، وذلك بعد خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه.

يتربع النادي الأهلي على قمة أندية القارة الإفريقية بعد التتويج بالبطولة مساء أمس للمرة الـ11 في تاريخه، أي أكثر من ضعف من يليه في الترتيب، فقد فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.

وعبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربي في مجموع لقاءي الذهاب والعودة ‏بنهائي البطولة.‏

وقال كولر: «المهم أن الفريق حقق الفوز باللقب الإفريقي من خلال الفوز بهدفين لهدف في ‏مباراة الذهاب باستاد القاهرة والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة بالمغرب بنهائي البطولة».‏

وأضاف: «عقب انتهاء المباراة الأولى أمام الوداد في القاهرة تحدثت مع اللاعبين داخل غرف ‏الملابس مباشرة وطالبتهم بالتسجيل في المغرب، وبين شوطي مباراة العودة على مركب محمد ‏الخامس كان حديثي مع اللاعبين ينصب على ضرورة التسجيل، وهو ما تحقق ونجح الفريق ‏في الفوز باللقب».‏