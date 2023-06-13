الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

ساعة إجابة يحقق 69 جنيهًا إيرادات فى السينمات

ساعة إجابة
ساعة إجابة

ساعة إجابة، نجح فيلم الفنانة غادة عادل، والفنان شريف سلامة، والفنانة سوسن بدر، فى تحقيق إيردات أمس بلغت 69 جنيها، وذلك فى شباك التذاكر السينمائي بالسينمات.

وظهر الثنائي غادة عادل وسوسن بدر فى صورة من كواليس العمل حيث يجسدان دور أبطال خارقين.

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مهرجان هوليوود للفيلم العربي 

ويشارك  فيلم "ساعة إجابة" في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في ختام دورته الثانية، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 إلى 29 أبريل الجاري.

الفيلم يعرض ضمن برنامج " Arab Comedy Club – نادي الكوميديا العربية".

ساعة إجابة

قصة ساعة إجابة 

وتدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره يجسده تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

 

ساعة إجابة

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أبطال فيلم ساعة إجابة 

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا. 

ساعة إجابة 

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الإعلان الرسمي لـ"ساعة إجابة"
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