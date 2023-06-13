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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يهزم حرس الحدود بثنائية وديا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود

حقق فريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزًا ثمينا على نظيره حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب الفرعية في ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

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أهداف مباراة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود 

 

وتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول عن طريق رجب نبيلفي الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعد ركنية نفذها أحمد القرموطي من الجهة اليمنى تصطدم بالمدافعين وتذهب إلى نبيل في مواجهة المرمى يودعها الشباك.

ثم أدرك داوودا هدف التعادل للحدود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبعد دقيقة واحدة يضيف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني، بعد انطلاقة من أحمد هاني يتوغل لعمق الملعب ويمرر بينية لصامويل أمادي ينطلق داخل منطقة الجزاء ويمرر عرضية لإبراهيم أيولا على خط ال٦ ياردات يسددها في المرمى.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا في ودية حرس الحدود 

 

وبدأ فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل يضم:
عامر عامر في مركز حراسة المرمى.
عبد الرحمن بودي ومحمود البدري ومروان الصحراوي ومحمد ناصف في خط الدفاع.
محمد توني ومحمد كناريا ومحمود نبيل في خط الوسط

أحمد القرموطي ومحمود زلاكا وصلاح محسن في خط الهجوم.

حرص الكابتن حلمي طولان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على إشراك عدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، مثل محمد عادل وجابريل شيكودي وجاستس آرثر وكونستانت وايو وأيولا ومحمد عنتر.

 

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في كأس مصر

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب يوم 22 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023. 

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

 

ترتيب سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 


ويتواجد الفريق الكروي بنادي سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة جمعهم من الفوز في 6 لقاءات والتعادل في 15 نقطة، وتلقي الفريق 10 هزائم منذ انطلاق الدوري.

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