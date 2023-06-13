محلية النواب تناقش إنشاء مركز شباب بطريق الحرية في العطارين وكوم الدكة بالإسكندرية

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى العديد من المفاجئات خلال مناقشاتها طلب الإحاطة المقدم من النائب صافي عبدالعال، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة خلف (59) طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي، بغرض إنشاء مركز شباب، مع العلم أن وزارة التضامن الاجتماعي سبق وأن وافقت على تخصيص الأرض وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال، وذلك في ضوء ما انتهت إليه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 16 من فبراير سنة 2023.

إقامة مركز شباب.. محلية النواب تناقش عدد من طلب الإحاطة

وكانت أولى المفاجئات تراجع اللجنة ومقدم طلب الإحاطة، بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتخصيص الأرض الى وزارة الشباب لاقامة مركز شباب عليها حتى يكون متنفسا لاهالى تلك المنطقة.

ونجح المستشار محمد نصير المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعى في أن ينتزع موافقة اللجنة ومقدم طلب الإحاطة بأن تبقى الأرض تحت يد وزارة التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بانشاء نادى اجتماعى ثقافى رياضى ،على أن يشمل العديد من الأنشطة الأخرى المعنية بها وزارة التضامن الاجتماعى بالإضافة الى الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية وإقامة العديد من المعارض التي تخدم الاسر الفقيرة ، فضلا ً عن إقامة العديد من الأنشطة لذوى الههم والاحتياجات الخاصة مشيرا الى أن هذه الأنشطة التي سيقوم بها النادى الاجتماعى بدون مقابل.

وقال " نصير " أمام اللجنة أنة تم وضع خطة زمنية مع رسومات هندسية للمكان على ان تنتهى أعمال تنفيذ النادى الاجتماعى الثقافي الرياضى بنهاية هذا العام 2023، وستكون لجنة الإدارة المحلية من أول المدعويين لافتتاح النادى.

وقال إن وزارة التضامن الاجتماعى تحت رئاسة الدكتورة نيفين القباج وجميع العاملين بالوزارة يعملون من أجل المواطن والشعب المصرى الذى يستحق الكثير، مشيراً الى إن وزارة التضامن ليست فقط من مهامها المعاشات والتأمينات وتكافل وكرامة فقط ولكن لديها العديد والعديد من الخدمات والأنشطة الأخرى التي تقدمها للمواطن.

وأرجعت الدكتوره ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أننا متمسكون بالأرض لانة لا توجد اراضى خالية بمحافظة الإسكندرية، خاصة بالعطارين وكوم الدكة ،مشيرة الى أن هذا المكان كان في حوزة وزارة الشباب لمدة 6 سنوات متتالية الى إن صدر لة قرارهدم فقامت وزارة الشباب بالاستغناء عنة ، وإن طيلة استحواذها على المكان لم تتطور فية أي شيء.

من جانبة وجة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة خالص الشكر والتقدير الى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الذين نثق في قدراتها في المناسبات والمواقف ، كما وجة الشكر الى المستشار محمد نصير الذى أنهى أزمة هذا الملف وقال الشكر موصول الى صديقنا العزيز " الثعلب " اللواء محمد درويش

وقال إننا نرى إن هناك أسباب منطقية لان تكون الأرض مع وزارة التضامن نتيجة ما تقوم بة من أنشطة عديدة غير مختصة بها وزارة الشباب والرياضة.